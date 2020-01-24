Australian Open: теннисистки Ястремская и Бондаренко завершили борьбу [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, на Australian Open в парных соревнованиях выступили две украинки Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская. Об этом сообщает footballua.tv.
Украинка Екатерина Бондаренко в паре сербской спортсменкой Александрой Крунич уступила дорогу в следующий раунд хорватско-сербской паре.
Ястремская в паре с венгеркой Фанни Штоллар также потерпела поражение. Они оказались слабее восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
Australian Open. Парный разряд. 1/32 финала
Катерина Бондаренко (Украина) и Александра Крунич (Сербия) - Дарья Юрак (Хорватия) и Нина Стоянович (Вербия) - 1:6, 4:6
Даяна Ястремская (Украина) и Фанни Штоллар (Венгрия) - Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) - 4:6, 2:6
Напомним, Даяна Ястремская "ворвалась" с победой на AUS Open
Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде, а также украинка пробилась в полуфинал теннисного турнира в Австралии.
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