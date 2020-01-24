В пятницу, 24 января, на Australian Open в парных соревнованиях выступили две украинки Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская. Об этом сообщает footballua.tv.

Украинка Екатерина Бондаренко в паре сербской спортсменкой Александрой Крунич уступила дорогу в следующий раунд хорватско-сербской паре.

Ястремская в паре с венгеркой Фанни Штоллар также потерпела поражение. Они оказались слабее восьмого сеяного тандема Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).

Australian Open. Парный разряд. 1/32 финала

Катерина Бондаренко (Украина) и Александра Крунич (Сербия) - Дарья Юрак (Хорватия) и Нина Стоянович (Вербия) - 1:6, 4:6

Даяна Ястремская (Украина) и Фанни Штоллар (Венгрия) - Квета Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) - 4:6, 2:6

Напомним, Даяна Ястремская "ворвалась" с победой на AUS Open

Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка обыграла немку в премьере в Аделаиде, а также украинка пробилась в полуфинал теннисного турнира в Австралии.

Отметим, известный боксер завершает спортивную карьеру.