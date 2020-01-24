Ударили ножом 14 раз: в Киеве зверски убили мужчину [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, в Киеве в Святошинском районе случилось происшествие. Известно, что возле одного из домов на бульваре Кольцова нашли тело 27-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Судмедэксперты выяснили, что мужчину ударили ножом четырнадцать раз. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, возле дома встретились двое мужчин. Они стояли и о чем-то разговаривали. Через пару минут к ним подошел третий человек, который начал кричать на погибшего.
В какой-то момент нападавший кинулся на мужчину и несколько раз ударил его в живот ножом. После этого пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть.
Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного преступления и лиц, причастных к нему.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье зверски изрезали мужчину, а также в Днепре нашли тело мужчины в крови.
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