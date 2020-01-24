На этих выходных, 25-26 января в Киеве пройдем ряд интересных мероприятий и событий. Организаторы подготовили для вас развлечения на любой вкус.

Поэтому, уделите время себе и близким, выбирайте одно из событий и отправляйтесь на встречу приключениям. Мы собрали для вас события, которые пройдут в Киеве, а выбор остается за вами.

Фестиваль китайских фонарей

В Киев вернулся интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: до 31 января, 16:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен

Сеанс кототерапии

В Центре кототерапии на Воздвиженке предлагают провести время с пушистиками и даже забрать домой бездомного.

Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.

Когда: 26, 29 января, с 15:00 до 18:00

Где: Центр Кототерапии, улица Воздвиженская, 14

Сколько стоит: 100 гривен/час

Прогулка на трамвайчике

Любой день можно провести с пользой. К примеру, киевлянам предлагают прокатиться на экскурсионном трамвайчике в Пущу-Водицу, послушать интересные истории и познавательные факты, которые расскажет гид. И конечно же, из окон можно будет полюбоваться Подолом, Куреневкой, Приоркой и киевским лесом.

Когда: 25 января - в 14:00

Где: Контрактовая площадь, встреча у ТЦ "Самсон"

Сколько стоит: 250-280 гривен, бронировать места по ссылке.

Фестиваль-квест "Китай: Тайны Поднебесной"

В арт-пространстве Samskara готовят к открытию фестиваль-квест, посвященную Поднебесной. Здесь можно будет найти множество развлечений и для взрослых, и для маленьких: квесты, бьюти зоны, селфи-музей, мастер-классы, лекции, VR-зоны, планетарий, боевые искусства, народные танцы, театр и гадания, игры и еще много всего другого.

Когда: до 16 февраля, выходные - пн-чт; пт-вс - с 11:00 до 21:00

Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а

Сколько стоит: от 250 гривен, билеты можно купить здесь.

Ночь в музее Булгакова

Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.

Когда: 24, 26 января, 19:00.

Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

Сколько стоит: 200 гривен, запись по ссылке

Китайский новый год

В Киеве можно будет встретить Китайский новый год в лучших традициях Поднебесной. Гостям предложат выпить чаю, насладиться звучанием поющих чаш, ханга, гитары и дарбуки, посмотреть на шествие китайского дракона и узнать прогноз на год Белой металлической крысы.

Для мероприятия предусмотрен дресс-код: белый, серебряный и черный цвет.