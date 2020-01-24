Афиша на 25-26 января: какие мероприятия пройдут в Киеве [ Редактировать ]
На этих выходных, 25-26 января в Киеве пройдем ряд интересных мероприятий и событий. Организаторы подготовили для вас развлечения на любой вкус.
Поэтому, уделите время себе и близким, выбирайте одно из событий и отправляйтесь на встречу приключениям. Мы собрали для вас события, которые пройдут в Киеве, а выбор остается за вами.
Фестиваль китайских фонарей
В Киев вернулся интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.
- Когда: до 31 января, 16:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
- Сколько стоит: 160-200 гривен
Сеанс кототерапии
В Центре кототерапии на Воздвиженке предлагают провести время с пушистиками и даже забрать домой бездомного.
Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.
Когда: 26, 29 января, с 15:00 до 18:00
Где: Центр Кототерапии, улица Воздвиженская, 14
Сколько стоит: 100 гривен/час
Прогулка на трамвайчике
Любой день можно провести с пользой. К примеру, киевлянам предлагают прокатиться на экскурсионном трамвайчике в Пущу-Водицу, послушать интересные истории и познавательные факты, которые расскажет гид. И конечно же, из окон можно будет полюбоваться Подолом, Куреневкой, Приоркой и киевским лесом.
- Когда: 25 января - в 14:00
- Где: Контрактовая площадь, встреча у ТЦ "Самсон"
- Сколько стоит: 250-280 гривен, бронировать места по ссылке.
Фестиваль-квест "Китай: Тайны Поднебесной"
В арт-пространстве Samskara готовят к открытию фестиваль-квест, посвященную Поднебесной. Здесь можно будет найти множество развлечений и для взрослых, и для маленьких: квесты, бьюти зоны, селфи-музей, мастер-классы, лекции, VR-зоны, планетарий, боевые искусства, народные танцы, театр и гадания, игры и еще много всего другого.
Когда: до 16 февраля, выходные - пн-чт; пт-вс - с 11:00 до 21:00
Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а
Сколько стоит: от 250 гривен, билеты можно купить здесь.
Ночь в музее Булгакова
Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.
- Когда: 24, 26 января, 19:00.
- Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)
- Сколько стоит: 200 гривен, запись по ссылке
Китайский новый год
В Киеве можно будет встретить Китайский новый год в лучших традициях Поднебесной. Гостям предложат выпить чаю, насладиться звучанием поющих чаш, ханга, гитары и дарбуки, посмотреть на шествие китайского дракона и узнать прогноз на год Белой металлической крысы.
Для мероприятия предусмотрен дресс-код: белый, серебряный и черный цвет.
- Когда: 25 января, 18:00.
- Где: Чайный клуб, бул. Дружбы народов, 7
- Сколько стоит: 555 гривен, забронировать место можно по телефонам: (044)451-42-83, 095-271-52-10
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