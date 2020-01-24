В Маріуполі згадують жертв від обстрілу мікрорайону "Східний" [ Редактировать ]
Сьогодні День пам'яті загиблих під час обстрілу мікрорайону "Східний" у Маріуполі. 24-го січня п'ять років тому російські окупати вдарили з реактивних систем "Град" та "Ураган" по житловому кварталу та прилеглому селищі Виноградне.
Внаслідок злочину загинули 30 людей, двоє з них діти. Поранено було 108 мирних мешканців, пошкоджено 30 житлових будинків, зокрема 7 закладів освіти.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила: атаку здійснили терористи так званої ДНР. Пізніше в СБУ довели, що удар був здійснений з російської артилерії за наказом офіцерів російської армії.
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