В п’ятницю, 24 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" представник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко відповів на всі питання щодо нового коронавірусу та загрози від нього.

- Чи готова Україна до того, що вірус все ж може розповсюджуватись і у нас? Може, варто все ж обмежити хоча б авіаційне сполучення з тими країнами, які в зоні ризику та з Китаєм? Чи можна обійтись і без таких жорстких рішень?

Україна є підписантом міжнародних санітарних правил з 2005 року. Це є міжнародним договором, тому керуємось саме цим документом. Обмежувати пасажиропотік і вантажопотік можна тоді, коли генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я об’явить розповсюдження коронавірусу, як надзвичайне.

- Яка профілактика зараження цим новим вірусом, вона так ж сама, як при інших подібних зараженнях? Розкажіть нашим глядачам дуже коротко, на що треба звернути увагу.

- В першу чергу, якщо є можливість обмежити поїздки, то звичайно - обмежте їх, не наражайте себе на небезпеку. Інше - частіше мийте руки, ми повинні прикривати рот і ніс, коли ми кашляємо або чхаємо, що б не поширювати вірус. Є захист відстані. Не наближатись більш, ніж на 1,5 - 2 метри до людини, в якої є симптоми захворювання. Та дотримуватись здорового способу життя, не вживати алкоголь. Це все, що може пригнічувати імунітет.

- Вже багато років в Україні жахлива ситуація з туберкульозом. Про це навіть вже й говорять нечасто, бо так це звично. Однак, треба з цим щось робити. Які заходи планує запровадити вже нове Міністерство охорони здоров'я?

Буквально на днях була опублікована урядова стратегія реформування протитуберкульозної медичної допомоги. Тому, МОЗ буде виконувати стратегію, яку запровадить уряд .Це нам дозволить збільшити раннє виявлення туберкульозу і забезпечити його якісне лікування. Рівень виявлення на туберкульоз хромовав, а лікування туберкульозу становило всього 35-40%. Тобто, ми могли надати медичну допомогу якісно тільки кожному 3-му хворому.