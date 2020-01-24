В пятницу, 24 января, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ. Об этом министр сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - заявил он.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.

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