Помощник президента России Владислав Сурков ушел со своего поста "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом сообщил политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - сообщил Чеснаков.

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Напомним, должность помощника президента России Сурков занимал с 20 сентября 2013 г. по 2020 год, а также в период с 26 марта 2004 г. по 7 мая 2008 г.

Ранее мы сообщали о том, что в среду, 15 января Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, правительство России подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции страны, в которой говорится - "правительство России может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом России".