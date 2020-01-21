Во вторник, 21 января, в России представили новое правительство. Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС.

Заместители премьер-министра:

Андрей Белоусов - первый заместитель главы правительства;

Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства;

Виктория Абрамченко - вице-премьер;

Татьяна Голикова - вице-премьер;

Юрий Борисов - вице-премьер;

Дмитрий Чернышенко - вице-премьер;

Юрий Трутнев - вице-премьер - полномоченный представитель в Дальневосточном федеральном округе.

Министры:

Министр просвещения - Сергей Кравцов,

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,

Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,

Министр юстиции - Константин Чуйченко,

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,

Министр культуры - Ольга Любимова,

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,

Министр энергетики - Александр Новак,

Министр экономического развития - Максим Решетников,

Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,

Министр финансов - Антон Силуанов,

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,

Министр транспорта - Евгений Дитрих,

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,

Министр обороны - Сергей Шойгу,

Министр спорта - Олег Матыцин.

Ранее мы сообщали о том, что в среду, 15 января Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, правительство России подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции страны, в которой говорится - "правительство России может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом России".