В России огласили состав нового правительства [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, в России представили новое правительство. Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС.
Заместители премьер-министра:
- Андрей Белоусов - первый заместитель главы правительства;
- Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства;
- Виктория Абрамченко - вице-премьер;
- Татьяна Голикова - вице-премьер;
- Юрий Борисов - вице-премьер;
- Дмитрий Чернышенко - вице-премьер;
- Юрий Трутнев - вице-премьер - полномоченный представитель в Дальневосточном федеральном округе.
Министры:
- Министр просвещения - Сергей Кравцов,
- Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,
- Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,
- Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,
- Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,
- Министр юстиции - Константин Чуйченко,
- Министр иностранных дел - Сергей Лавров,
- Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,
- Министр культуры - Ольга Любимова,
- Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,
- Министр энергетики - Александр Новак,
- Министр экономического развития - Максим Решетников,
- Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,
- Министр финансов - Антон Силуанов,
- Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,
- Министр транспорта - Евгений Дитрих,
- Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,
- Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,
- Министр обороны - Сергей Шойгу,
- Министр спорта - Олег Матыцин.
Ранее мы сообщали о том, что в среду, 15 января Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По его словам, правительство России подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции страны, в которой говорится - "правительство России может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом России".
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