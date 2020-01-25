Виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф изданию Isna.

Из-за этого человека 8 января по ошибке сбили украинский самолет МАУ.

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"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.

Ранее иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.

Также стоит отметить, что в Иране заявили, что Украине вернут обломки сбитого самолета.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

Лайнер разрывался на части, когда он двигался через футбольное поле. Об этом свидетельствуют данные второго предварительного отчета о расследовании.