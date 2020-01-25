Авиакатастрофа в Иране: виновного в крушении самолета МАУ отправили в тюрьму [ Редактировать ]
Виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф изданию Isna.
Из-за этого человека 8 января по ошибке сбили украинский самолет МАУ.
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.
Ранее иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.
Также стоит отметить, что в Иране заявили, что Украине вернут обломки сбитого самолета.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Лайнер разрывался на части, когда он двигался через футбольное поле. Об этом свидетельствуют данные второго предварительного отчета о расследовании.
по теме
Украина отправляет самую молодую экспедицию в Антарктиду
Группа украинских ученых из 12 участников отправятся в экспедицию в Антарктиду
В Китае произошло мощное землетрясение
В Китае произошло страшное землетрясение
Авиакатастрофа в Иране: в "Борисполе" встречают тела погибших украинцев (трансляция)
В воскресенье, 19 декабря, в аэропорту "Борисполь" встретят тела украинцев
У Boeing 737 обнаружили пугающую неисправность
Американская корпорация Boeing нашла в проблемы в программном обеспечении для самолетов Boeing 737 Max
Умер самый маленький человек на Земле
В пятницу, 17 января, в Непале умер самый маленький человек на Земле