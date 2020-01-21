Во вторник, Иран запроси у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого в Тегеране самолета Международных авиалиний Украины. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как сообщили в Организации гражданской авиации Ирана, у Тегерана нет необходимых технологий для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737.

Отмечается, что США и Франция на данный момент не дали ответ иранским властям.

Ранее иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.

Также стоит отметить, что в Иране заявили, что Украине вернут обломки сбитого самолета.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.