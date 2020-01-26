На Сході України загинули двоє військових, ще двох бійців поранено. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Режим тиші за минулу добу на Донбасі порушили 12 разів.

Ворог використовував міномети, гранатомети та БМП. Більше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смєщук.

Вирви, пробиті стіни та залишки Донецького Аеропорту попереду. Це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів.

"Це могили тих хопців, хто загинув під час битви за Аеропорт. Коли заходять розмови про розведення, не хочеться, щоб потом це стало землею, яку заняли вороги. Це наша українська земля", - говорить "Панас Мирний", військовослужбовець Збройних сил України.

Поки працюємо на цих позиціях тихо. Але тут було загострення - гатили з великих калібрів.

"Вчора було загострення. Пряцювала артилерія 122 мм і 120. Весь день практично і місцеві замітили. Снарядів ми не рахували - напротязі цілого дня с переривами", - говорить Віктор, військовослужбовець ЗСУ.

Військовослужбовці розповідають - з ДАПу постійно лунають звуки важкої техніки.

"Техника у них там постоянно гудит. И танки выезжают. За ДАПом. они их прогревают, я как бывший танкист не перепутаю, Танки МЛТБ, наша техника за 25 км отведенна, а их тут", - говорить "Удав", військовослужбовець Збройних сил України.

На цих позиціях знаходитися небезпечно. Прилітити може у будь який момент. Але для військових - це буденність. Буденність, в якій вони живуть роками

"Все реагируют нормально, привыкли. Мины в укрытие, по команде все нормально. Проводили анализ откуда они работали. Они с 2 точек минометами работали. В ДАПе танк ездил - это заченно было. Работали со Спартака - село Спартак", - говорить "Зага", військовослужбовець Збройних сил України.

Загострення протистояння цього тижня забрало життя 5 українських військових.