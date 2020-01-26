Як поширюється небезпечний коронавірус світом [ Редактировать ]
Першу пацієнтку з підозрою на вірусну пневмонію госпіталізували у Німеччині. В аеропортах Франції від сьогодні перевіряють усіх пасажирів з Китаю, а у самій Піднебесній - припиняють туристичні тури за кордон.
Тетяна Логунова зібрала усю нову інформацію про поширення небезпечного коронавірусу.
Спочатку контроль паспортний, а потім ще й санітарний. Від сьогодні у аеропорту Парижа медики оглядають усіх пасажирів, які прибули з Китаю. До посилених заходів безпеки люди ставляться з розумінням.
Нас перевіряли і перед вильотом. У аеропорту, перед посадкою на рейс, у всіх міряли температуру тіла. А в самому літаку провели дезінфекцію.
Ми постійно носимо маски, щоб захиститися від вірусу. Так безпечніше і для нас і для оточуючих.
У Франції офіційно зафіксовано три випадки захворювання: двоє пацієнтів госпіталізовані у Парижі, один у місті Бордо.
"Пацієнти, які лежать у нашій паризькій лікарні, почуваються добре. В одного температура ще підвищена, в іншого вже спала. Медики, які піклуються про них, теж в порядку", - говорить Яздан Язданпанах, керівник інфекційного відділення лікарні Парижа.
"Людина, яка захворіла у Бордо, це громадянин Франції китайського походження. Чоловікові 48 років і він часто літав до Китаю", - говорить Ніколя Флоріан, мер міста Бордо.
Припускають, новий вірус вже дістався і Німеччини. Сьогодні у Берліні госпіталізували першу пацієнтку з симптомами вірусної пневмонії. Жінка нещодавно подорожувала Китаєм.
Німецькі медики закликають людей не панікувати. Незважаючи на високі темпи поширення хвороби, ризик зараження наразі вони оцінюють, як низький. Втім, радять у випадку поганого самопочуття, одразу звертатися до лікаря. Адже сезонний грип теж може призвезти до серйозних ускладнень.
Тим часом, у Китаї, кількість хворих невпинно зростає. Незважаючи на фактичну ізоляцію десятків міст країни, зупинити вірус поки не вдається. Нові цифри такі - дві тисячі людей інфіковано, 56 із них - померли.
"Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду. А він триває в середньому 10 днів". - говорить Ма Сяовей, голова комісії з охорони здоров'я Китаю.
"Це новий вірус, ми ще мало про нього знаємо. Ми не до кінця вивчили еволюцію хвороби, тому не можемо взяти епідеміологічну ситуацію під повний контроль", - говорить Лі Бін, заступник голови комісії з охорони здоров'я Китаю.
З понеділка Китай припиняє організовану відправку туристичних груп за кордон. Таке рішення ухвалили на екстренній нараді політичного керівництва країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін визнав - ситуація складна і темпи поширення вірусу тільки прискорюються.
по теме
У Китаї від невідомої раніше хвороби помер перший пацієнт
У китайському місті Ухань після спалаху невідомої раніше хвороби помер перший пацієнт - 61-річний чоловік. Ще семеро у критичному стані
Вспышка коронавируса: число зараженных превысило 2000
В воскресенье, 26 января, были опубликованы новые данные о больных коронавирусом
Смертельний коронавірус вже в Європі: чи загрожує світу пандемія?
Перші випадки захворювання діагностували у Франції. Де хворі підхопили вірус і чи панікують французи - усі останні дані про поширення коронавірусу
Коронавірус у Китаї: місто Ухань відрізали від світу
Вулиці 11-мільйонного міста спорожніли. Хто не встиг виїхати - сидить удома. Саме тут в грудні з'явився новий вірус, тут же наразі переважна більшість хворих і загиблих. Зупинений рух громадського транспорту, сюда не їздять потяги та не літають літаки
Смертельний коронавірус наближається до України
Одну людину з підозрою на захворювання госпіталізували в Мінську. Хворих уже виявили в Таїланді, Японії, Південній Кореї