В Україні від вибухів гранат продовжують гинути люди [ Редактировать ]
Минулої доби внаслідок вибуху гранат загинуло двоє людей на мирній території. На Хмельниччині у дворі п'ятиповерхівки здетонувала РГД-5. Поліція припускає - це сталося через необережність місцевого жителя. Він загинув на місці.
Інший вибух прогримів у Харкові. За повідомленням поліції, чоловік підірвав себе гранатою у власній квартирі. Інші мешканці не постраждали. Причини і обставини подій з'ясовує слідство.
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