Минулої доби внаслідок вибуху гранат загинуло двоє людей на мирній території. На Хмельниччині у дворі п'ятиповерхівки здетонувала РГД-5. Поліція припускає - це сталося через необережність місцевого жителя. Він загинув на місці.

Інший вибух прогримів у Харкові. За повідомленням поліції, чоловік підірвав себе гранатою у власній квартирі. Інші мешканці не постраждали. Причини і обставини подій з'ясовує слідство.