Масштабное ДТП под Одессой: появилось видео [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, на автодороге Одесса-Киев недалеко от села Дачное произошло ДТП. Так, известно, что друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".
Отмечается, что сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее мы писали о том, что под Винницей произошло жуткое ДТП. А также под Львовом водитель наехал на полицейского.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
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