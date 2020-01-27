В понедельник, 27 января, на автодороге Одесса-Киев недалеко от села Дачное произошло ДТП. Так, известно, что друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".

Отмечается, что сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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