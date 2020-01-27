В Днепропетровской области хулиганы забросали камнями рейсовые автобусы. Неизвестные разбили боковые окна в автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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"26 января примерно в 18:40 в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о повреждении стекла на четырех рейсовых автобусах. Как установили полицейские, во время движения автобусов с пассажирами в районе остановки "4 городская больница" неизвестные лица начали бросать камни в боковое стекло автобусов. С места происшествия изъяты камни, которые могли быть орудием преступления", - говорится в сообщении.

Полиция разбирается на месте событий и ищет виновных. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали о том, под Черниговом футбольные фанаты разгромили вагон электрички Нежин - Киев.

А также, неизвестные закидали камнями электричку и разбили несколько голов. Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции.