Украинец стал вице-президентом ПАСЕ [ Редактировать ]
Новым вице-президентом ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) стал украинский депутат от "Слуги народа" Александр Мережко. Об этом сообщает член делегации Евгения Кравчук в Facebook.
Члена украинской делегации, представителя Слуги народа Александра Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, - говорится в сообщении.
Кто такой Александр Мережко?
Доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ.
Кравчук также отметила важность данного назначения, ведь двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.
Должность вице-президента чрезвычайно ответственная, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещены в докладах, - напомнила Кравчук.
Раньше сообщалось о том, что в ПАСЕ избрали нового президента. А также напомним, что в ПАСЕ жестко отреагировали на отсутствие Украины на осенней сессии. Ранее мы сообщали о том, что будет с делегацией в ПАСЕ.
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