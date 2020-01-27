В Ірані літак з'їхав з посадкової смуги після приземлення [ Редактировать ]
В Ірані пасажирський літак після приземлення з'їхав з посадкової смуги. інцидент стався в місті Махшахр з лайнером Каспійських авіаліній. Врешті борт зупинився на дорозі з інтенсивним рухом транспорту.
На облавку було 136 людей, постраждалих немає. Пасажири допомагали одне одному вибиратися з літака, несучи дітей та валізи. На місце події відразу прибули рятувальники. Пожежники поливали літак водою.
За даними авіаційної служби, аварія сталася через те, що пілот надто пізно почав саджати літак.
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