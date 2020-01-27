Аварія сталася через те, що пілот надто пізно почав саджати літак

В Ірані пасажирський літак після приземлення з'їхав з посадкової смуги. інцидент стався в місті Махшахр з лайнером Каспійських авіаліній. Врешті борт зупинився на дорозі з інтенсивним рухом транспорту.

На облавку було 136 людей, постраждалих немає. Пасажири допомагали одне одному вибиратися з літака, несучи дітей та валізи. На місце події відразу прибули рятувальники. Пожежники поливали літак водою.

За даними авіаційної служби, аварія сталася через те, що пілот надто пізно почав саджати літак.