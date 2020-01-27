Отец и брат принца Гарри, принц Чарльз и принц Уильям, решили вернуть в королевскую семью Гарри и его супругу Меган Маркл. Они ранее отказались от титулов и обязанностей членов королевской семьи. Семья уехала жить в Канаду. Об этом пишет The Times, ссылаясь на анонимный источник во дворце.

Принцы Чарльз и Уильям рассказали, что обеспечат герцогам комфортные условия их проживания, если они согласятся вернуться в Великобританию.

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"Во дворце крайне обеспокоены судьбой принца Гарри и его жены Меган Маркл. Они продумывают план действий на случай, если пара пожелает вернуться назад", - заявил источник, близкий к монаршей семье.

Как известно, принц Гарри и его жена Меган Маркл в начале января сообщили о намерении отказаться от королевских титулов и стать финансово независимыми. При этом супруги отметили, что продолжают поддерживать ее Величество Королеву.