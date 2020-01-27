Принц Гарри и Меган Маркл могут вернутся в королевскую семью - СМИ [ Редактировать ]
Отец и брат принца Гарри, принц Чарльз и принц Уильям, решили вернуть в королевскую семью Гарри и его супругу Меган Маркл. Они ранее отказались от титулов и обязанностей членов королевской семьи. Семья уехала жить в Канаду. Об этом пишет The Times, ссылаясь на анонимный источник во дворце.
Принцы Чарльз и Уильям рассказали, что обеспечат герцогам комфортные условия их проживания, если они согласятся вернуться в Великобританию.
"Во дворце крайне обеспокоены судьбой принца Гарри и его жены Меган Маркл. Они продумывают план действий на случай, если пара пожелает вернуться назад", - заявил источник, близкий к монаршей семье.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл подписала контракт с Disney. А также Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий.
Как известно, принц Гарри и его жена Меган Маркл в начале января сообщили о намерении отказаться от королевских титулов и стать финансово независимыми. При этом супруги отметили, что продолжают поддерживать ее Величество Королеву.
по теме
Украина отправляет самую молодую экспедицию в Антарктиду
Группа украинских ученых из 12 участников отправятся в экспедицию в Антарктиду
В Китае произошло мощное землетрясение
В Китае произошло страшное землетрясение
Необычная аномалия: щенок родился с ярко-зеленой шерстью
В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью
Задымился двигатель: в Нью-Йорке экстренно посадили самолет
В Нью-Йорке пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно совершил посадку
Мужчина задержал грабителей банками с соленьями
В субботу, 25 января, владелец ювелирного магазина в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия, отбился от грабителей банками с соленьями