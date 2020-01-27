У Франції запрацювала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Уперше повноцінно стала до роботи оновлена делегація України в ПАРЄ. Які завдання постали перед народними обранцями? Дивіться далі.

У новий сесійний рік з новим президентом. Пунктом першим у порядку денному - обрання президента ПАРЄ. Рішення ухвалили швидко, без інтриг і сюрпризів. Наступні два роки в асамблеї головуватиме представник Бельгії, шістдесятирічний Гендрік Даємс. Як і його попередники обіцяє підтримувати конструктивний діалог у стінах Ради Європи.

"Шановні колеги, ці два роки ми співпрацюватимемо з вами, щоб досягти результату, щоб відстоювати цінності ПАРЄ. Сподіваюся, після закінчення мого терміну президентства, ви зможете сказати, що я добре виконував свої обов'язки. Дякую - і до роботи!" - говорить Гендрік Даємс, президент ПАРЄ.

На повну силу в роботу включилася й українська делегація. Уперше представники новообраного парламенту відстоюють інтереси України в ПАРЄ.

"Все дуже цікаво. Є дуже позитивна енергія всередині делегації. Звичайно, ми переживаємо, тому що ми нові, але ми побачили підтримку від наших партнерів, і сьогодні ми навіть з декількома познайомилися на політичних групах новими друзями", - говорить Єлизавета Ясько, голова української делегації в ПАРЄ.

Українці одразу отримали кілька важливих посад у Раді Асамблеї Європи. Члена нашої делегації Олександра Мережка обрано одним із віце-президентів ПАРЄ. А Юлію Льовочкіну переобрали членом моніторингового комітету.

"Мне оказала честь моя группа, опять выдвинула в мониторинговый комитет, я уже много лет там работаю. Опять была конкуренция, украинцы без конкуренции не могут, но бюро приняло решение, большинством голосов меня переизбрали я буду принимать участие в обсуждении всех вопросов, которые касаются мониторинговой процедуры, а именно - этот комитет осуществляет наблюдение за выполнение обязательств стран членов Совета Европы, которые они на себя взяли при присоединении к этой организации", - говорить Юлія Льовочкіна, член моніторингового комітету ПАРЄ, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя".

Українська влада має формувати порядок денний Парламентської асамблеї ради Європи і використовувати ПАРЄ для діалогу для вирішення гуманітарних питань, у тому числі і питань захисту українців на Сході країни та в Криму, наголосила Юлія Льовочкіна.

Окрім українських питань цього тижня депутати у Страсбургу також розглядатимуть ситуацію з дотриманням прав людини в Туреччині, Лівії.

А також функціонування демократичних інститутів у Польщі занепокоєння в Європі викликає реформа судової системи в цій країні, мовляв ці зміни поставили незалежність судової системи під загрозу. У середу на розгляд винесуть доповідь про загрозу свободі слова та безпеці журналістів у Європі.