Генеральный прокурор Руслан Рябошапка принял важное решение о возвращении предыдущего состав прокуроров по расследованию преступлений против участников Революции достоинства. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.

Известно, к делам вновь привлечены Алексей Донской, Игорь Земской, Янис Симонов.

Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу, - сказано в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Государственном бюро расследований выбрали нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана.

А 28 декабря в Апелляционном суда во время слушания генеральный прокурор Руслан Рябошапка ввел новую группу прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни.