Аферисты воруют деньги при помощи Touch ID: как не стать жертвой [ Редактировать ]
В сети появился новый вид мошенничества - создаются опасные приложения по фитнесу, тренировкам дома, здоровому питанию. Об этом сообщает history-fx.com.
После регистрации, приложение для определения калорий/нормы питания/частоты тренировок, требует пройти сканирование отпечатка пальца и именно в этот момент приложение совершенно "случайно" запускает опцию встроенной покупки.
В результате, пользователи моментально подтверждали покупку. Списывались не малые деньги от 8000 до 10000 рублей. (до 4 тысяч гривен)
Как не стать жертвой?
App Store и Google Play пропускают такие приложения и только спустя несколько месяцев после многочисленных жалоб удаляют подобные приложения.
Единственный способ, уберечься - быть более внимательными при использовании незнакомых.
Раньше сообщалось о том, что в Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса.
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