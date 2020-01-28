В сети появился новый вид мошенничества - создаются опасные приложения по фитнесу, тренировкам дома, здоровому питанию. Об этом сообщает history-fx.com.

После регистрации, приложение для определения калорий/нормы питания/частоты тренировок, требует пройти сканирование отпечатка пальца и именно в этот момент приложение совершенно "случайно" запускает опцию встроенной покупки.

В результате, пользователи моментально подтверждали покупку. Списывались не малые деньги от 8000 до 10000 рублей. (до 4 тысяч гривен)



Как не стать жертвой?

App Store и Google Play пропускают такие приложения и только спустя несколько месяцев после многочисленных жалоб удаляют подобные приложения.

Единственный способ, уберечься - быть более внимательными при использовании незнакомых.

Раньше сообщалось о том, что в Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса.