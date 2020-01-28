"Устала жить": в Одессе девушка подожгла себя [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, в Одесее на улице Ольгиевской, 21 случилось происшествие. Известно, что девушка покончила с собой способом поджога. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Известно, что девушка прокричала, что устала и больше так не может, а затем подожгла себя. Это увидели соседи и побежали спасать ситуацию, людям удалось потушить пострадавшую и передать медикам. Состояние девушки не уточняется.
Ситуация попала на камеру наблюдения. Как видно на записи, сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине.
«Устала жить»: девушка подожгла себя в Одессе Всё произошло вчера в 18:00 во дворе дома №21 по ул. Ольгиевской. Девушка прокричала, что устала и больше так не может, а затем подожгла себя. Это увидели соседи и побежали спасать ситуацию, людям удалось потушить пострадавшую и передать медикам. Состояние девушки не уточняется.
Публикация от dtp.odessa (@dtp.odessa)
Ранее сообщалось, что женщина поссорилась с мужчиной и пошла топиться на лед. А также в Днепре произошло два жутких самоубийства.
Кроме того, мы писали о том, что в Киеве ранее нашли труп без лица. А еще в Авдеевке на Донбассе нашли обгоревшие трупы мужчин.
по теме
Под Одессой в пожаре погибли двое человек
В понедельник, 27 января, в Одесской области в поселке Тарутино произошел пожар
В Харькове мужчина взорвал гранату в квартире и погиб
Так, известно, что происшествие случилось в Московском районе на улице Светлой
В Николаеве заживо сгорела пенсионерка
В субботу, 25 января, в Николаеве по переулку Гаражном случилось происшествие
В Киеве горит многоэтажка (видео)
В субботу, 25 января, в Киеве на улице Тростянецкой, 5 случилось происшествие
Огонь и столбы дыма: в Киеве горит мебельный магазин (видео)
В среду, 22 января, в Киеве на Петропавловской Борщаговке случилось происшествие