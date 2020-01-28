В понедельник, 27 января, в Одесее на улице Ольгиевской, 21 случилось происшествие. Известно, что девушка покончила с собой способом поджога. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Известно, что девушка прокричала, что устала и больше так не может, а затем подожгла себя. Это увидели соседи и побежали спасать ситуацию, людям удалось потушить пострадавшую и передать медикам. Состояние девушки не уточняется.

Ситуация попала на камеру наблюдения. Как видно на записи, сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине.

Ранее сообщалось, что женщина поссорилась с мужчиной и пошла топиться на лед. А также в Днепре произошло два жутких самоубийства.

Кроме того, мы писали о том, что в Киеве ранее нашли труп без лица. А еще в Авдеевке на Донбассе нашли обгоревшие трупы мужчин.