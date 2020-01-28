Во вторник, 28 января, и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил о том, что на следующей неделе Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса.

Вы слышали, что единственное прямое сообщение с Китаем перевозчик объявил, что он прекращает, пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения.

В свою очередь, глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский сообщил, что в аэропорту Борисполь усилили меры по проверке самолетов из Китая:

Были усилены сегодня мероприятия и, собственно, кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения, была также бригада экстренной помощи Министерства здравоохранения в аэропорту Борисполь, когда был принят прямой самолет.

Он отметил, что сейчас ведется работа, чтобы ввести на борту самолетов с Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов, и ведется разговор о непрямых рейсай, где также будут введены скрининговые анкеты с целью информирования пассажиров и сбора соответствующих данных о подозрениях на коронавирус. Также разрабатывается алгоритм реагирования и выявления болезни.

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Как сообщил Кузин, все случаи подозрения заражения коронавирусом в Украине не подтвердились.

Также очень много обращений, связанных с возможным риском инфицирования, но ни один из этих случаев не был связан с визитом или с туризмом в город Ухань КНР. Поэтому, ни один из тех случаев, о которых было сообщено на территории Украины, он не был отнесен даже к категории подозрительных случаев.

Всего в Украине на коронавирус были проверены четыре человека.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.