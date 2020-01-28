Безпека журналістів у Європі та реформа судової системи в Польщі. Такі дві головні теми обговорюють сьогодні депутати в ПАРЄ. У Страсбурзі триває зимова сесія, за її перебігом стежить Ірина Іванова.

Суперечливі зміни в судовій системі Варшава почала ще 2015. І відтоді чує критику на свою адресу. Нововпровадження спровокували конфлікт влади із суспільством і стали приводом для судових позовів, як у самій Польщі, так і на рівні ЄС.

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Влада, серед іншого, фактично підпорядкувала судову систему - урядові. Реформа не лише суперечить законодавству ЄС, а й ставить під загрозу незалежність судової системи Польщі - наголошують у Брюсселі. Говорять про це і сьогодні в ПАРЄ.

"Із 2015 року польська влада перенесла судову систему під контроль виконавчої або законодавчої. Чи навіть гірше - під контроль панівної більшості. І використала для цієї мети всі можливі інструменти. На наш погляд, це найгірша модель політики. Нам усім треба триматися якнайдалі від такої недемократичної та неетичної поведінки", - говорить Рія Умен-Рюійтер, представниця нідерландської делегації в ПАРЄ.

"Не слід вказувати пальцем на Польщу, оскільки в різних країнах судова система працює по-різному. Навіть не хочу згадувати в цьому контексті Туреччину. Задля справедливості треба було б назвати список країн, де ситуація із судовою системою ще гірша", - говорить Мартін Гебнер, представник німецької делегації в ПАРЄ.

У гостях в асамблеї сьогодні - президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Говорила про досягнення своєї країни в економіці та зміцненні демократії. А ще критикувала Росію.

"Так, справді, Росія не виконує своїх зобов'язань, порушує резолюції, і так триває вже давно. Наша держава, на жаль, пережила це ще раніше за Україну. Проблема - у подвійних стандартах. Деяким країнам легше уникати своїх зобов'язань, ніж іншим, там моніторинг не такий ефективний. Тому я закликаю цю організацію якнайкраще подбати про те, щоб на всі країни поширювалися однакові стандарти", - говорить Саломе Зурабішвілі, президент Грузії.

Паралельно в ПАРЄ триває таємне голосування щодо оскарження кандидатури голови російської делегації Петра Толстого на посаду віце-президента асамблеї. Перший тур він провалив, по обіді проведуть другий. А завтра депутати розглядатимуть оскарження повноважень усієї російської делегації, якого напередодні домоглися українці зі своїми друзями в асамблеї. Доповідь із цього питання підготував представник Нідерландів Тіні Кокс, відомий прихильник повернення російської делегації в ПАРЄ. Тож депутати визнають - шанси на перемогу невеликі.

"В мониторинговом комитете решили сдать это в руки главы фракции "Юнайтед лефт" - это с моей стороны крайние левые, и я не уверен, как господин Тини Кокс буде вести это дело, у меня под вопросом его реформы все эти годы", - говорить Емануеліс Зінґеріс, представник литовської делегації в ПАРЄ.

"Ми тут не для того, щоб влаштувати приємну вечірку, але й не для того, щоб постійно сваритися. Повернення російської делегації дозволяє перейти до обговорення. І всі ці дискусії дуже складні, бо маємо величезні проблеми, зокрема, пов'язані з Україною й Росією та іншими країнами. Але присутність усіх делегацій дає змогу зібратися разом і поговорити", - говорить Тіні Кокс, представник нідерландської делегації в ПАРЄ.

Ще одне важливе питання на порядку денному - загроза свободі слова та безпеці журналістів у Європі. Цю тему депутати обговорять ближче до вечора.