Во вторник, 28 января, глава делегации России в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. Об этом сообщают российские СМИ.

За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против - 117.

Всего голосовали 252 парламентария, три бюллетеня были признаны недействительными.

Раньше сообщалось о том, что в ПАСЕ избрали нового президента.

Напомним, что в ПАСЕ жестко отреагировали на отсутствие Украины на осенней сессии. Ранее мы сообщали о том, что будет с делегацией в ПАСЕ.

Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Отметим, что Кабинет министров Украины назначил новым председателем НАПК Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность.

также мы писали о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора.