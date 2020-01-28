Главу российской делегации избрали вице-спикером ПАСЕ [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, глава делегации России в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. Об этом сообщают российские СМИ.
За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против - 117.
Всего голосовали 252 парламентария, три бюллетеня были признаны недействительными.
Раньше сообщалось о том, что в ПАСЕ избрали нового президента.
Напомним, что в ПАСЕ жестко отреагировали на отсутствие Украины на осенней сессии. Ранее мы сообщали о том, что будет с делегацией в ПАСЕ.
Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Отметим, что Кабинет министров Украины назначил новым председателем НАПК Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность.
также мы писали о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора.
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