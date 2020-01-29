Коронавирус достигнет своего пика: сколько жизней унесла опасная болезнь [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 29 января, всего в мире китайским коронавирусом инфицированы 6002 человека, 9239 человек госпитализированы с подозрением, 132 человека умерли и 108 человек удалось излечить. Об этом сообщает "Украина сейчас".
Сообщается, что пик эпидемии будет достигнут через 7-10 дней, после чего коэффициент смертности начнет снижаться.
Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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