Смертельный коронавирус "убил" уже 106 человек [ Редактировать ]
В Китае количество погибших вследствие инфицирования коронавирусом выросло на 26 человек.Теперь жертв насчитывается - 106 человек. Об этом сообщает государственный комитет Китайской Народной Республики по вопросам здравоохранения, передает South China Morning Post.
Известно, что зараженных на данный момент 1,7 человек. Уточняется, что в провинции Хубэй погибли 24 человека, а еще два смертельных случая заметили в Пекине и Хайнане.
В общей сложности число подтвержденных заражений достигло 4515, из них 976 тяжелых случаев. Еще более 6,9 тысячи человек проверяют на заболевание.
Раньше сообщалось о том, в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.
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