Магнитные бури в феврале: как пережить опасные дни [ Редактировать ]
В феврале 2020 года, несмотря на то, что геомагнитная обстановка в течение месяца ожидается спокойной, украинцев все-таки ждет ряд магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА.
Пик солнечной активности придется на 2-4 февраля.
Ожидаются умеренные возмущения магнитосферы нашей планеты. Следующая магнитная буря ожидается 10-11 февраля. Этот метеоудар также будет достаточно сильным.
28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.
Как пережить опасные дни:
- Не принимайте в эти дни алкоголь
- Откажитесь на определенный период от соленой, жирной и острое пищи
- Будет хорошо, если вы уменьшите физическую нагрузку, и постараетесь избежать стрессов
- Пейте больше чистой воды, мятного чая, морсы
- Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания
- Избегайте стрессов.
Также читайте лунный календарь стрижек на февраль 2020. Смотрите также, как и сколько будут отдыхать украинцы в феврале 2020 года.
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