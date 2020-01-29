В феврале 2020 года, несмотря на то, что геомагнитная обстановка в течение месяца ожидается спокойной, украинцев все-таки ждет ряд магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА.

Пик солнечной активности придется на 2-4 февраля.

Ожидаются умеренные возмущения магнитосферы нашей планеты. Следующая магнитная буря ожидается 10-11 февраля. Этот метеоудар также будет достаточно сильным.

28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.

Как пережить опасные дни:

Не принимайте в эти дни алкоголь

Откажитесь на определенный период от соленой, жирной и острое пищи

Будет хорошо, если вы уменьшите физическую нагрузку, и постараетесь избежать стрессов

Пейте больше чистой воды, мятного чая, морсы

Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания

Избегайте стрессов.

Также читайте лунный календарь стрижек на февраль 2020. Смотрите также, как и сколько будут отдыхать украинцы в феврале 2020 года.