Сильный снег и метель: в Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В среду, 29 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Жителей страны ждет снег и метель. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий соответствует І уровню опасности, что вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).
Отмечается, что 29 января будет умеренный снег, а днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатской области значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.
В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.
Вместе с тем, 29 и 30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву и Киевской области сегодня утром туман, видимость 200-500 м.
Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге.
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