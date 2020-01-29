В среду, 29 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Жителей страны ждет снег и метель. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий соответствует І уровню опасности, что вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности).

Отмечается, что 29 января будет умеренный снег, а днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатской области значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Вместе с тем, 29 и 30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву и Киевской области сегодня утром туман, видимость 200-500 м.

Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге.