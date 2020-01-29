Взрыв на орбите: над Землей могут столкнуться два спутника [ Редактировать ]
В среду, 29 января, над Землей могут столкнуться космический телескоп со спутником. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs.
Служба мониторинга мусора LeoLabs сообщает, что над Землей могут столкнуться космический телескоп IRAS и научный спутник GGSE-4. Они пройдут на расстоянии около 15-30 метров друг от друга.
"Подобные столкновения случались в прошлом наверняка. Что действительно интересно в этом эпизоде, так это то, что предполагаемый проход в пределах 15-30 метров - это невероятно близко", - отметила космический археолог Элис Горман из университета Флиндерс.
"Космические корабли делают маневры уклона, чтобы избежать объектов, которые находятся в пределах 60 км. Так что это действительно, очень близко. И если столкновение действительно произойдет, потенциально может образоваться большое количество мусора. Я бы сказала, что это одно из самых опасных возможных столкновений, которое мы видели в течение последнего времени", - добавила Горман.
Раньше сообщалось о том, что SpaceX вывел на орбиту спутники Глобального интернета. А также в NASA нашли землеподобную планету.
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