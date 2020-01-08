SpaceX вывел на орбиту спутники Глобального интернета [ Редактировать ]
Компания SpaceX успешно вывела ракету Falcon 9 с шестью десятками спутников Starlink. Об этом сообщает официальный Twitter компании.
Запуск ракеты состоялся с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая ступень Falcon 9 совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантике. Это уже третье успешное приземление ступени.
Спутники будут находиться на высоте 290 километров.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI— SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020
Программа обеспечения человечества высокоскоростным интернетом Starlink анонсировали в 2015. По задумке Маска 12 тысяч спутников должны обеспечить людей гигабитным интернетом.
Сам "плейбой, миллиардер, филантроп" тем временем станцевал на открытии завода Tesla в Китае.
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