Компания SpaceX успешно вывела ракету Falcon 9 с шестью десятками спутников Starlink. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

Запуск ракеты состоялся с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая ступень Falcon 9 совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантике. Это уже третье успешное приземление ступени.

Спутники будут находиться на высоте 290 километров.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Программа обеспечения человечества высокоскоростным интернетом Starlink анонсировали в 2015. По задумке Маска 12 тысяч спутников должны обеспечить людей гигабитным интернетом.

Сам "плейбой, миллиардер, филантроп" тем временем станцевал на открытии завода Tesla в Китае.