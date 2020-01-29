Энрике Иглесиас станет отцом в третий раз [ Редактировать ]
Известный музыкальный исполнитель из Испании Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова снова станут родителями, уже в третий раз. Об этом сообщает испанский телеканал Telemundo.
И хотя поклонники заподозрили знаменитую теннисистку в интересном положении еще в декабре прошлого года,
Слухи о том, что Анна Курникова беремена ходили еще в декабре 2019 год. Однако только сейчас инсайдер из близкого окружения пары подтвердил беременность известной спортсменки.
Кроме того, был назван точный месяц рождения ребенка: малыш появится на свет уже в марте этого года.
Тем не менее, сама звездная пара Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. Напомним, пара вместе с 2002 года. А в 2017-м Анна подарила любимому долгожданных близнецов - Николаса и Люси.
Ранее мы писали о том, как беременная Эшли Грем покорила публику.
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