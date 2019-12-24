Беременная Эшли Грем покорила публику (фото) [ Редактировать ]
Фото: соцсети
Американская модель плюс-сайз Эшли Грэм уже вот-вот станет мамой первенца и порадовала поклонников чудесным снимком.
"Последняя съемка этого года с любовью моей жизни, вынашивая любовь нашей жизни", - написала Эшли.
Раньше сообщалось о том, каких подарков ждут звезды к Новому году. А также скончалась известная писательница.
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