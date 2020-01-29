В Запорожской области 51-летняя женщина умерла от гриппа. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"На 5 неделе года в Запорожской области зарегистрирован летальный случай с подозрением на грипп. Умерла женщина в возрасте 51 год, жила в Запорожском районе области. Заболела 17 января 2020 года, обратилась за медицинской помощью 24.01.2020 (на 8-й день заболевания), госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, 28.01.2020 женщина умерла, несмотря на активные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным медиков, больная не была привита от гриппа.

В центре также напомнили, что это второй летальный случай от гриппа в текущем году в Запорожской области, и ни в одном случае - не было прививок.

Ранее сообщалось, что в Украине закрывают школы на карантин.