В Сингапуре возросло количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 29 января, в Сингапуре увеличилось количество заболевших смертельным коронавирусом до десяти человек. Об этом сообщает пресс-службу Министерства здравоохранения Сингапура.
Известно, что Министерство здравоохранения Соединенных Штатов подтвердило три дополнительных случая коронавирусной инфекции в Ухане в Сингапуре.
"Все три заболевших являются гражданами Китая, которые приехали из Ухани. Это согласуется с нашей оценкой того, что ожидается больше случаев завоза из провинции Хубэй", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое заболевших являются супружеской парой из Уханя, которые прибыли в Сингапур 19 января. В настоящее время они находятся в изоляторах в Национальном центре инфекционных заболеваний. Еще одним заболевшим является также гражданин Китая, который прибыл из Уханя.
В ведомстве отметили, что во время полета в Сингапур у них не было никаких симптомов.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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