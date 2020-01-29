В среду, 29 января, в Сингапуре увеличилось количество заболевших смертельным коронавирусом до десяти человек. Об этом сообщает пресс-службу Министерства здравоохранения Сингапура.

Известно, что Министерство здравоохранения Соединенных Штатов подтвердило три дополнительных случая коронавирусной инфекции в Ухане в Сингапуре.

"Все три заболевших являются гражданами Китая, которые приехали из Ухани. Это согласуется с нашей оценкой того, что ожидается больше случаев завоза из провинции Хубэй", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое заболевших являются супружеской парой из Уханя, которые прибыли в Сингапур 19 января. В настоящее время они находятся в изоляторах в Национальном центре инфекционных заболеваний. Еще одним заболевшим является также гражданин Китая, который прибыл из Уханя.

В ведомстве отметили, что во время полета в Сингапур у них не было никаких симптомов.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.