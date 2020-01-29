Смертельный коронавирус: врачи назвали главные симптомы [ Редактировать ]
Врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая. Об этом сообщает Daily Mail.
Среди главных симптомов - кашель, лихорадка и головная боль.
Отметим, что, по мнению специалистов, у некоторых людей, которые заразились коронавирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильной боли в горле и головная боль.
В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.
"И у небольшой части пациентов разовьется тяжелая инфекция, которая может повредить легкие или вызвать пневмонию, опасное для жизни состояние, которое вызывает отек и накопление жидкости в легких", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
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