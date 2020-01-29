Врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди главных симптомов - кашель, лихорадка и головная боль.

Отметим, что, по мнению специалистов, у некоторых людей, которые заразились коронавирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильной боли в горле и головная боль.

В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.

"И у небольшой части пациентов разовьется тяжелая инфекция, которая может повредить легкие или вызвать пневмонию, опасное для жизни состояние, которое вызывает отек и накопление жидкости в легких", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.