В Китае за два дня достроили больницу для инфицированных [ Редактировать ]
В Китае завершили строительство второй больницы для инфицированных короновирусом. Об этом сообщает Daily Mail.
Стоит отметить, что строительство завершили немного раньше, ведь обещали построить к началу февраля, но построили раньше.
Больница запущена в срочном режиме. Корпуса построены за 48 часов.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
по теме
Китайский город ввел военное положение из-за коронавируса
Власти Тяньцзиня вводят военное положение в городе
Смертельный коронавирус: в посольстве настоятельно рекомендуют покинуть Китай
Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть страну
Риск распространения коронавируса вырос - ВОЗ
В ВОЗ заявили о росте риска распространения коронавируса
Люди падают заживо, инфицированных силой госпитализируют: появились жуткие кадры из Китая
Появились жуткие кадры из китайских городов, пораженных коронавирусом
Коронавирус в Китае: ВОЗ обратилась ко всем странам мира
ВОЗ рекомендует всем странам мира быть готовым принять меры по сдерживанию коронавируса