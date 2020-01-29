Погода на 30 января - прогноз синоптиков [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, погода в Украине ухудшится, осадки еще пройдут на Востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях - дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега плюс сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook Наталья Диденко.
Центр, Юг, а в дневные часы и восточная часть Украины в четверг уже будут без осадков и с умеренным юго-западным ветром.
Температура воздуха в течение дня -1 +4 градуса, на юге +4 +7 градусов.
В Киеве в четверг - местами мокрый снег и порывистый ветер. На дорогах возможна сложная ситуация. Температура воздуха в столице 30-го января около нуля.
Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.
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