Погода на 29 января: что обещают синоптики [ Редактировать ]
В среду, 29 января, дожди начнут наступать с юга, а в среду добавится еще и мокрый снег, и накроют всю территорию страны. При этом ожидается плюсовая температура. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в Украину дожди занесет с Черного моря: в южных областях будет облачно и влажно (такая погода, возможно, "дотянет" до Кропивницкого и Днепропетровской области. На остальной территории - без осадков, однако вечером в Карпаты придут дождь и мокрый снег.
Синоптик отметила, что уже в среду циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины - дождь, мокрый снег и сильный ветер (карта).
"Температура воздуха будет "прыгать": прошлой ночью, например, наблюдалось 5-8 градусов мороза, а завтра в южной части столбики термометров будут достигать 7-10 градусов тепла. Общая термическая картина в Украине: в течение дня 3-7 градусов тепла, в четверг, 30-го января, похолодает до 0-4 тепла", - написала Диденко.
29 января в столицу подойдет циклон: усилится ветер, появятся осадки - сначала дождь, потом мокрый снег. А 30 числа в столицу придет похолодание.
Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге.
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