Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко предупредила, что Украина приближается к пику заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает УНН.

Когда мы ожидаем пик - мы сейчас к нему приближаемся. Согласно прогнозу, который был предоставлен нашими специалистами, действительно, конец января-начало февраля - это пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Можно сказать, уже очень близко, - сказала врач.

Медик отметила, что снижение эпидемии произойдет не скоро, даже несмотря на карантины в некоторых учебных заведениях.

Раньше сообщалось о том, что в Китае за два дня достроили больницу для инфицированных. А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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