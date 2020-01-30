Известная украинская артистка Слава Каминская - солистка группы "НеАнгелы", которая совсем недавно развелась с супругом, восхитила пользователей сети откровенным фото на пляже. Соответствующую публикацию солистка "НеАнгелов" сделала в Instagram.

"Хочу на Бали, где мой дельтаплан", - подписала фото звезда.

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"Хорошо там? Расскажи", "Вспоминаю ваш концерт в Таллинне... приезжайте еще", "Супер красотка как можно не влюбиться?", "Очаровательная. Вся такая воздушная,к поцелуям зовущая", "А я хочу быть такой худышкой", "Слава, ты просто шикарная девчонка!!! Бунтарка!!! Но в этом и твой весь шарм!!! Выше нос!!! И давай уже к нам", - комментировали в сети.

Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.

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