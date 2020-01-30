Слава Каминская ошарашила поклонников худобой [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Слава Каминская - солистка группы "НеАнгелы", которая совсем недавно развелась с супругом, восхитила пользователей сети откровенным фото на пляже. Соответствующую публикацию солистка "НеАнгелов" сделала в Instagram.
"Хочу на Бали, где мой дельтаплан", - подписала фото звезда.
"Хорошо там? Расскажи", "Вспоминаю ваш концерт в Таллинне... приезжайте еще", "Супер красотка как можно не влюбиться?", "Очаровательная. Вся такая воздушная,к поцелуям зовущая", "А я хочу быть такой худышкой", "Слава, ты просто шикарная девчонка!!! Бунтарка!!! Но в этом и твой весь шарм!!! Выше нос!!! И давай уже к нам", - комментировали в сети.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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