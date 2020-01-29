Каменских поразила фанатов фото в купальнике [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которую недавно без одежды застали врасплох, поразила фанатов новым откровенным фото. Соответствующую публикацию певица сделала в своем Instagram.
"Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее", - подписала публикацию Настя.
Фото: instagram.com/kamenskux
Фанаты положительно оценили пикантный снимок. Они похвалили Настю за упорство над собой и сделали множество комплиментов.
"Настя, ты супер", "Какая фигурка", "Идеальная", "Супер худышка", "Красивая!", "Хороша", "Какая вкусная", "Красивые снимок", "Вау, вот это фигура", - написали восхищенные юзеры социальной сети.
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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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