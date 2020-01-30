В Сомали уничтожили базу террористов [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, стало известно, что сомалийские и американские военные нанесли авиаудар по расположенной на юге страны базе террористов группировки "аш-Шабаб" и полностью уничтожили ее. Об этом рассказал представитель правительства Сомали Омар Мухтар Исмаил, передает Xinhua.
Известно, что в результате военных действий гражданские не пострадали.
По словам спикера, в течение этой недели сомалийские военные и международные партнеры провели вблизи города Джилиб на юге страны несколько успешных операций.
"Всего несколько лет назад "аш-Шабаб" доминировал на большинстве территории южного Сомали, но сейчас, под давлением сил Сомали, США и Африканского союза, заставили их отступить", - подчеркнул Исмаил.
Ранее мы сообщали, что в Афганистане за сутки прогремел второй взрыв. А также смертник подорвался в центре города.
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