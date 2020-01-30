Армія Ізраїлю завдала ударів по сектору Гази [ Редактировать ]
Ізраїль знову завдав ударів по сектору Гази. За даними Цахалу, знищено кілька військових об'єктів Хамасу. Це стало відповіддю на черговий обстріл з боку Гази.
За останні кілька днів палестинці вже вдруге запускають по території Ізраїлю ракети та повітряні кулі з вибухівкою. Інформації про постраждалих немає.
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