Ізраїль знову завдав ударів по сектору Гази. За даними Цахалу, знищено кілька військових об'єктів Хамасу. Це стало відповіддю на черговий обстріл з боку Гази.

За останні кілька днів палестинці вже вдруге запускають по території Ізраїлю ракети та повітряні кулі з вибухівкою. Інформації про постраждалих немає.