У Швейцарії презентували яблуню-мутанта [ Редактировать ]
У Давосі презентували дерево, яке плодоносить 40 різновидами швейцарських яблук. Такий подарунок зробив науковець зі США Сем ван Ейкен.
Упродовж останніх 10 років він прищеплював на стовбур різні сорти, які коли-небудь вирощували у Швейцарії. Схожих проектів у американця два десятки: на кожному з дерев 40 ґатунків персиків, слив, абрикос, вишні та навіть мигдалю.
Після показу в Давосі яблучне диво-дерево висадять біля штаб-квартири Всесвітнього економічного форуму в Женеві.
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