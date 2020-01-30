У Давосі презентували дерево, яке плодоносить 40 різновидами швейцарських яблук. Такий подарунок зробив науковець зі США Сем ван Ейкен.

Упродовж останніх 10 років він прищеплював на стовбур різні сорти, які коли-небудь вирощували у Швейцарії. Схожих проектів у американця два десятки: на кожному з дерев 40 ґатунків персиків, слив, абрикос, вишні та навіть мигдалю.

Після показу в Давосі яблучне диво-дерево висадять біля штаб-квартири Всесвітнього економічного форуму в Женеві.