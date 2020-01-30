В Киеве троллейбус насмерть сбил пешехода [ Редактировать ]
В среду, 29 января, в Киеве на улице Новополевой, 101 случилось происшествие. Известно, что троллейбус совершил наезд на мужчину, в результате чего пострадавший скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
"В 17:48 в оперативно координационный центр Главного упарвления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил звонок о том, что на ул. Новополевой, 101, под троллейбусом у задних колес находится тело мужского пола", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью электроотжима и пневматической подушки, достали тело мужчины и передали правоохранителям.
"ЧП произошло во время движения троллейбуса, который на тот момент двигался по кругу на пересечении улиц Новополевой и Постволынской в салоне находились пассажиры. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранители", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что железобетонная опора упала на троллейбус с пассажирами. А также под Винницей произошло жуткое ДТП.
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