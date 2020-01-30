"Чувствую себя разбитой": Ирина Шейк впервые рассказала о разрыве с Брэдли Купером [ Редактировать ]
В июне 2019 года однак из самых красивых и популярных пар Голливуда - Ирина Шейк и Брэдли Купер разорвали отношения. Молодые люди были вместе четыре года. Супермодель и актер никогда не комментировали личную жизнь, поэтому и расставание прошло тихо. Однако недавно Ирина Шейк сказала несколько о слов о разрыве. Об этом пишет Вazaar.ru.
Они мирно поделили опеку над дочерью Леей.
В своем последнем интервью Шейк рассказала, как она пережила разрыв:
Я думаю, что нам очень повезло испытать то, что между нами было. Жизнь без Брэдли - это чистый лист.
Она также высказалась, какого ей воспитывать дочь:
Тяжело найти баланс между ролями матери-одиночки, работающей женщины и кормильца семьи. Поверьте, у меня бывают дни, когда я просыпаюсь и чувствую себя разбитой.
Ранее Брэдли Купер сделал сенсационное заявление об Ирине Шейк. Смотрите также, как Ирина Шейк и Джиджи Хадид снялись в рекламе Moschino
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