В июне 2019 года однак из самых красивых и популярных пар Голливуда - Ирина Шейк и Брэдли Купер разорвали отношения. Молодые люди были вместе четыре года. Супермодель и актер никогда не комментировали личную жизнь, поэтому и расставание прошло тихо. Однако недавно Ирина Шейк сказала несколько о слов о разрыве. Об этом пишет Вazaar.ru.

Они мирно поделили опеку над дочерью Леей.

В своем последнем интервью Шейк рассказала, как она пережила разрыв:

Я думаю, что нам очень повезло испытать то, что между нами было. Жизнь без Брэдли - это чистый лист.

Она также высказалась, какого ей воспитывать дочь:

Тяжело найти баланс между ролями матери-одиночки, работающей женщины и кормильца семьи. Поверьте, у меня бывают дни, когда я просыпаюсь и чувствую себя разбитой.

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