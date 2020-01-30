В четверг, 30 января, появилась информация о том, когда президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Таким образом, встреча состоится 31 января.

После встречи на 12:00 запланирована пресс-конференция Зеленского с Помпео.

Напомним, в Украине с двухдневным визитом приедет государственный секретарь США Майк Помпео. Так, он намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.

Государственный секретарь США Майк Помпео также встретится с тремя украинскими чиновниками. Кроме того, мы писали о том, что помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что в Украине не просили о встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Также мы писали о том, что Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье. Также Владимир Зеленский заявил, что с конца 2019 года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с нерастаможенными игрушками и призвал передать их детдомам, больницам и детям военных.