Погода в Украине: синоптики дали прогноз на 31 января [ Редактировать ]
В пятницу, 31 января, в Украине на большей части территории ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных областях умеренные осадки, в Карпатах значительный снег. Об этом сообщили "УНН" в Укргидрометцентре.
"31 января, в Украине, кроме юго-восточной части, небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных областях умеренные осадки, в Карпатах значительный снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла, в Карпатах в течении суток 0-5° мороза", - указали синоптики.
Отмечается, что 1-2 февраля, в большинстве областей небольшой дождь, ночью 1 февраля с мокрым снегом, 2 февраля в западных и центральных областях умеренные дожди; ожидается постепенное повышение температуры на 2-4°.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, в воскресенье по всей стране порывы 15-20 м/с. На дорогах Карпатского региона и северо-востока страны местами гололедица.
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.
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