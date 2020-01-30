У Львові вночі спалили автомобіль журналістки Радіо "Свобода" Галини Терещук. Ніхто не постраждав. Які версії розглядає поліція і чи пов'язаний інцидент із професійною діяльністю, з'ясовувала Христина Гашенко.

Авто Галина Терещук припаркувала біля свого будинку. Сигналізація в машині спрацювала за кілька хвилин після опівночі.

"У вікно побачили, чоловік вибіг на вулицю, що машина горить. Я в той момент дзвонила в пожежні поліції, вони приїхали не могли погасити машину вогонь був дуже великий", - говорить Галина Терещук, журналістка.

Ущент вигоріла передня частина машини. Жодні інші автівки, припарковані поруч, не постраждали. Машину журналістки підпалив незнайомий чоловік, - так стверджують сусіди. Його встигли зняти на відео. Невідомий вказував на авто Галини Терещук. У поліції відео не показують, кажуть - триває слідство. Підозрюваного описують коротко.

"По відео, як видно, чоловік. Обличчя немає. Це знімали з висоти на низ немає опису чіткого", - говорить Василь Васько, заступник начальника Галицького відділу поліції Львова.

Галина Терещук на Радіо "Свобода" працює 20 років. Розповідає, жодних скандалів чи конфліктів зі знайомими чи родичами не було. Напередодні підпалу не отримувала ані погроз, ані попереджень.

"Я не займаюся бізнесом, не маю земельних питань з нерухомістю і фінансових, і так далі я займаюся лише журналістською діяльністю", - говорить Галина Терещук, журналістка.

За останні три роки в Україні зафіксували 250 випадків застосування сили до журналістів, кажуть у Національній спілці журналістів. Серед них часті підпали майна та редакцій. Півтора місяця тому на Львівщині спалили редакцію однієї з районних газет.

"На жаль, практика показує, що за останні роки в Україні мода на підпали автомобілів, редакцій, редакційних приміщень є. І в жодній із ситуацій не розкрито злочинців, які, відповідно, ніби вогнем полюють за журналістами", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

Основна версія поліції - авто підпалили саме через журналістську діяльність. Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне знищення майна". Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення.